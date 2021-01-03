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Deniz tabanı, 'kısmet açmak' için atılan asma kilit ve plastikle dolu

Antalya'da doğal güzelliğiyle kent siluetini oluşturan falezlerin altında dalış yapan öğrenciler, insan eliyle deniz dibinde oluşan kirliliği görüntüledi.
Deniz tabanı, 'kısmet açmak' için atılan asma kilit ve plastikle dolu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrencilerle falezlerin altında, denizdeki kirlenmeyi görüntüledi. Denizde 25 metre derinliğe kadar farklı zamanlarda gerçekleştirilen dalışlarda öğrencilerin kamerasına, kutudan şişeye, sandalyeden demir korkuluğa, bisikletten bilgisayar belleğine, olta kurşunundan halı, battaniye, asma kilit gibi atıklar yansıdı.

BİSİKLET, HALI, BATTANİYE

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında, deniz dibindeki kirliliğin arttığına dikkati çekti. İnsanların daha duyarlı olmalarını isteyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya dünyanın en güzel kentlerinden biri. Doğasıyla, deniziyle büyülüyor, ancak zaman zaman araştırma için falezlerin altında dalış yaptığımızda, deniz dibindeki görüntüler bizi üzüyor. Dalışlarımızda insan eliyle atılmış kirlilikler görüyoruz. Deniz dibinde binlerce kutu, şişe, plastik malzeme, hatta bisiklet, bilgisayar belleği gibi çok farklı atığa rastladık" dedi.

SAĞLIĞA ZARARLI

Denizdeki kirliliğin insan sağlığına ve ekosisteme zarar verdiğine değinen Prof. Dr. Gökoğlu, "İnsanlarımızın duyarsızlığı bizi üzüyor. Denizdeki plastik kirliliği atıyor. Antalya kıyılarında metal kirliliği, kurşun kirliliği de fazla. Denizdeki kirliliğin en son ulaşacağı yer insanlardır. Tüketilen deniz ürünleri, balıklarla bu kirliliği kendimize aktarıyoruz. 2021, Antalya kıyıları için denize duyarlılığın arttığı bir yıl olmalı. İnsanların daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Plastik şişe içerisine kum çakıl doldurup denize atılıyor. Bu duyarsızlık bizi çok üzüyor" diye konuştu.

'KISMET DİYE DENİZE KİLİT ATIYORLAR'

Prof. Dr. Gökoğlu, deniz tabanında çok sayıda kilide rastlanmasına şaşırdığını anlattı. Üzerinde anahtar bulunan açık kilitlerin sayısının fazlalığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi: "Açık kilitler bulduk. Genç kızlar, erkekler 'kapalı kısmeti açma' inancıyla denize atıyormuş bunları. Ağzı bağlı makas gibi her dalışta mutlaka böyle büyü, muskaya inanılan şeyleri buluyoruz. İnsanlarımızın duyarsızlığına bir şey diyemiyorum. Artık bu devir bitti, eskiden insanımız bilinçli değildi. Artık insanımızın bu tip davranışları yapmaması gerekiyor"

Denize kilit atanlara birkaç kez rasladığını anlatan Sinem İlhan adlı vatandaş ise "Falezlerde gezerken denize kilit atanları gördüğümde çok şaşırmıştım. Kısmeti açmak ya da kendilerini birilerine sevdirmek için kilit attıklarını öğrendim. Ben buna inanmıyorum. Zaten denizlerimiz kirleniyor, bu tür düşüncelerle denizlerin daha da kirlenmesi üzücü" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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