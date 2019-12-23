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Deniz Türüç: Her şeyden önemli bir 3 puan

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Deniz Türüç, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz, her şeyden önemli bir 3 puandı, müthiş taraftarımızla beraber 3 puanı aldığımız için mutluyuz" dedi.
Deniz Türüç: Her şeyden önemli bir 3 puan

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de milli futbolcu Deniz Türüç, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarları ile birlikte çok önemli bir 3 puan kazandıklarını belirten Deniz Türüç, "Her şeyden önemli olan 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de kolay maç yok, bunu geçen hafta da gördük. Büyük takımlar geçen hafta kazanamadı. Bugün taraftarımıza mesaj verdik. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz, her şeyden önemli bir 3 puandı, müthiş taraftarımızla beraber 3 puanı aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"NEREDE GÖREV VERİLİRSE ORADA OYNARIM"

"Bu güzel kulüp için oynamaya hazırım" diyen Türüç, "Uzun bir maratondayız. Sakat, cezalı, formlu, formsuz oluyor. Sağ kanat, forvet, hoca nerede oynatırsa, nerede görev verirse bu güzel kulüp için oynamaya hazırım. Bugün sağ kanat ve 10 numara oynadım, takım içinde nerede görev verilirse orada oynarım" şeklinde konuştu.

"ERSUN HOCA BANA GÜVENDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Fenerbahçe'deki uyum sürecini atlattığını ifade eden Deniz Türüç, "Büyük takıma gelmek kolay değil. Uyum sürecimi çabuk atlattığımı düşünüyorum. Ersun hocamla da geçen hafta konuştum, bana güvendiğini gösterdi. Bu büyük aile için hepimiz elimizden geleni veriyoruz. Kayseri'de en çok 10 numara pozisyonunda oynadım, ben sahada olduğum sürece en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bazen gol, asist ile olur, bazen de mücadele ederek olur" açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonu soyunma odasına gelerek takımı tebrik ettiğini ifade eden Deniz Türüç, "Kazandıktan sonra her şey çok güzel. Başkanımız soyunma odasına geldi ama ne konuştuğunu söylemek benim görevim değil, bana yakışmaz" dedi.

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