Deniz ulaşımına lodos engeli!

Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası nedeniyle, yarın sabah Bozcaada 'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 ve Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılmayacak.

BURSA'DA DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNDEN BAZILARI İPTAL EDİLDİ

MARMARA Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), şiddetli lodos nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yolaçtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:



BUDO:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



İDO:



07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı



07.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa



08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy



09.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa