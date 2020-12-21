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Deniz yoksa havuz var

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekin Mahallesi’nde yapımı devam eden Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. 
Deniz yoksa havuz var

Ankara’da deniz olmadığını ama yapılacak yüzme havuzları ile ilçedeki herkesin yüzme öğreneceğini kaydeden Başkan Köse, “Denizimiz yok ama insanlar artık yüzme öğrenmek için Mamak’a gelecek” dedi. Yapımı yüzde 45 seviyesine ulaşan havuz, 19 Mayıs 2021’de hizmete açılacak.

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Mamak’a 4 havuz birden
Şehrin fiziki ihtiyaçlarının yanında sosyal yaşantısının gelişimine de aynı derecede özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Köse, “Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimizin istekleri, talepleri ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta hemşehrilerimize hizmet için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Denizimiz yok ama yüzme havuzlarımızla yüzme ihtisasında önemli bir ilçe haline geliyoruz. Havuzlarımız, ilçemize ilişkin ortaya koyduğumuz yüksek bir ufkun yansımasıdır. Biz sözle değil, eserlerimizle konuşuyoruz. Ekin Mahallemizde inşa ettiğimiz yüzme havuzumuzun yanı sıra, Altıağaç mahallemiz ile Misket mahallemizde inşa edeceğimiz yüzme havuzlarımızın ihalesini tamamladık. Yakın zamanda çalışmalarımızın startını vereceğiz inşallah. Yenibayındır mahallemizde hayata geçireceğimiz bir diğer yüzme havuzumuzun da önümüzdeki günlerde ihalesini gerçekleştireceğiz. Mamak yüzmenin merkezi oluyor inşallah” dedi.

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Havuz değil, yaşam alanı
Adeta yaşam alanı olarak inşa edilen komplekste  bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna, tribün, iki adet fitness alanı, kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay- bayan mescid, iki adet dükkan, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor. 

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