Denizcilerin ihtiyaç duyduğu tüm meteorolojik bilgiler tek sayfada toplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan Piri Reis Denizcilik web sayfasında, Cebelitarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar bütün denizler ile ülke kıyıları için hava tahminleri yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından denizcilere özel meteorolojik bilgilerin sunulması amacıyla hazırlanan Piri Reis Denizcilik web sayfası hizmet vermeye başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, tüm deniz yolları ile gemicilik, balıkçılık ve diğer deniz etkinlikleri için meteorolojik tahminler büyük önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de denizcilerin ihtiyaç duyduğu tüm meteorolojik bilgilerin sunulması amacıyla Piri Reis Denizcilik sayfasını hizmete aldı. Sayfaya www.mgm.gov.tr internet sitesinde yer alan "Denizcilik" sekmesi tıklanarak ulaşılabiliyor.

Sayfada, Cebelitarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar bütün denizler ile ülke kıyıları, koyları, limanları ve marinaları için 24 saatten 5 güne kadar hava, deniz ve dalga tahminleri yer alıyor. Bu kapsamda sayfada, hava durumu, görüş mesafesi, fırtına, rüzgar yönü ve hızı, denizin durumu, dalga yüksekliği, yönü, periyodu tahminleriyle deniz suyu sıcaklıkları gibi veriler sunuluyor.

Piri Reis Denizcilik sayfalarında, deniz tahmin raporları, Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz ve Hazar Denizi için deniz yolu tahmin sistemi, dalga tahmin modelleri, deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonları (D-OMGİ), marina tahminleri, deniz suyu sıcaklık bilgileri yer alıyor.

Tüm marinalara ilişkin tahminlere yer veriliyor

Sayfada yer alan "Deniz Tahmin Raporları" sekmesinde, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan meteoroloji istasyonlarından yapılan hava durumu, rüzgar, dalga ve görüş uzaklığı bilgileri bulunurken, bunlar 3 günlük, 24 saatlik ve günlük haritalı şekilde denizcilere sunuluyor.

"Deniz Yolu Tahmin Sistemi" sekmesinde ise haritalar ve marinalar bölümleri yer alıyor. Marinalar bölümünde Cebelitarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar tüm marinalar listeleniyor. Seçilen marina hakkında meteorolojik tahmin değerlerine ulaşılabiliyor. Bu veriler 5 günlük olarak yayınlanıyor.

Sistemde "Noktasal Tahmin" ve "Yolculuk Planlama" sekmeleri de bulunuyor. Noktasal Tahmin sekmesinde tıklanan bir noktaya ait sıcaklık, basınç, rüzgar hızı ve yönü, dalga yüksekliği ve yönü ile meteogram bilgilerine ulaşılabiliyor. Yolculuk Planlama sekmesinde ise istenilen rota belirlendiğinde yol boyunca bu iki nokta arasındaki meteorolojik tahmin değerleri sunuluyor.

"Marinalar" sekmesinde, ülke kıyılarında yer alan marinalara ilişkin hava durumu, sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü gibi bilgiler yer alıyor. Bu meteorolojik bilgiler 5 günlük olarak hizmete sunuluyor.

"Deniz İstasyonları" sekmesinde, kıyılardaki D-OMGİ'lerde ölçülen rüzgar, sıcaklık, basınç ve nem gibi meteorolojik parametreler yayınlanıyor.

"Deniz Suyu Sıcaklıkları" sekmesinde, deniz suyu sıcaklığı değerleri harita üzerinde yer alıyor.

"WW3 Ayrıntılı Haritalar" sekmesinde, Cebelitarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar tüm deniz alanları için dalga tahmini yapılıyor. Böylece, rüzgar hızı ve yönü, dalga yüksekliği ve yönü ile dalga periyodu bilgilerine ulaşılıyor.

"SWAN Kıyı Dalga Tahmin Modeli" sekmesinde de tüm kıyıları temsil edecek şekilde 7 bölgede (Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz) ve Van Gölü olmak üzere toplam 8 tahmin alanı için günde iki defa tahminde bulunuluyor.