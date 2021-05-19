  • BIST 1.460
  • Altın 505,657
  • Dolar 8,3846
  • Euro 10,2417
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ etkinlikleri kapsamında 30 kişiden oluşan dalış ekibi deniz altında temizlik yaparak, 30 metrelik Türk bayrağı açtı.
Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi Silifke’nin Atakent Mahallesi'nde de coşkuyla kutlandı. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Silifke Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ‘Temiz Nefes Projesi’ ile kıyı ve su altı temizliği etkinliği de yapıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Ersan ve 30 kişiden oluşan dalış ekibi, 19 Mayıs’ı denizin derinliklerinde 30 metrelik Türk bayrağı açarak kutladı.

Kulüp Başkanı Ersan, "Bayramı 30 metrekarelik bayrağımızla 30 dalgıçla su altında ve üstünde bayrağımızı dalgalandırarak büyük coşkuyla kutladık. Aynı zamanda Silifke Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz Temiz Nefes Projesi ile aynı gün kıyı ve su altı temizliği etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza, gelecek nesillere temiz çevre, temiz deniz ve temiz nefes bırakmalıyız” dedi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise, "Sevgili genç arkadaşlarımız ile beraber farkındalık oluşturalım istedik. Bu nedenle denizde temizlik yapalım istedik. Bunu sık sık yapıyoruz. Ama günün anısına farkındalık olsun istedik. 5 dakikada çıkardığımız atıkları gördünüz. İnşallah insanlarımız bunun farkına varır. Bizim temizlememiz ile olmuyor. Atıkları atmamalarını istirham ediyoruz. Temiz bir Silifke, temiz bir ülke için herkesi farkındalığa davet ediyorum. Herkesi Silifke’ye şehrimizi görmeye, turizme katkı sağlamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra toplanan atıklar kıyıda sergilendi. Deniz altından daha çok plastik ve cam şişe çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da denizde ve karada İstiklal Marşı okundu19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:54
  • Çukurova'da İstiklal Marşı okuma etkinliği19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:56
  • Bitlis’te İstiklal Marşı etkinliği19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:56
  • Gaziantep’te balkonlardan İstiklal Marşı okundu19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:59
  • Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:58
  • Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:58
  • İYİ Parti Isparta İl Başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:59
  • Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için son dakika uyarısı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:16
  • Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı18 Mayıs 2021 Salı 10:54
  • Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşadığı evde ölü bulundu17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti