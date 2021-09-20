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Denizde kayboldu, cesedi karşı kıyıya vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan Yusuf Erdevir'in (19) cansız bedeni, karşı kıyıya vurdu.
Denizde kayboldu, cesedi karşı kıyıya vurdu

Kahramanmaraş'tan çalışmak için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Yusuf Erdevir ve Ali Karaosmanoğlu (19), dün akşam Mevrealtı mevkisinde sahile gitti. Denize giren Erdevir'in bir süre sonra çırpındığını gören Karaosmanoğlu da suya atladı. Bu kez 2 genç de denizde batıp çıkmaya başladı. Bunun üzerine çevredekiler, yardıma koştu. Karaosmanoğlu kurtarılırken, Erdevir suda kayboldu. Ali Karaosmanoğlu, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sahil Güvenlik ve Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, denizde Yusuf Erdevir için arama çalışması başlattı. Erdevir'in, bu sabah, cansız bedeninin karşı kıyıya vurduğu ortaya çıktı. Cesedi gören Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı tesislerindeki güvenlik görevlisi, polise haber verdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erdevir'in cansız bedeni, morga götürüldü. Acı haberi alarak, gelen Yusuf Erdevir’in yakınları ise sinir krizi geçirdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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