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Denizde ölü bulunan astsubay son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kaybolduktan 2 gün sonra olta balıkçıları tarafından denizde ölü bulunan astsubay Nuri Ulcay (23), memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Denizde ölü bulunan astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Bandırma Kırmızı Mendirek Mevkii'nde balık tutmaya çalışan amatör balıkçılar, dün saat 15.00 sıralarında suda cansız bir kişi olduğunu fark edip, durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibi tarafından sudan çıkartılan cesedin, iki gün önce ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan arkadaşları tarafından, bulunması için sosyal medyada kampanya başlatılan Bandırma 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli, Turgutlulu astsubay Nuri Ulcay'a ait olduğunu belirledi. Ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve bekar olduğu öğrenilen Ulcay'ın cesedi, önce Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, ardından da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi - sanayici İsmail Ulcay'ın yeğeni olan Nuri Ulcay'ın cenazesi otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Ulcay'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine götürüldü. Genç astsubayın acı haberini alan yakınları ve arkadaşları yasa boğuldu. Arkadaşları ve öğretmenleri sosyal medyada hüzünlü paylaşımlar yaptı.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Ulcay için bugün öğle vakti Selvilitepe Mahallesi'ndeki Ataullah Camii'nde, askeri tören düzenlendi. Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu Emniyet Müdürü Harun Tutak, Ulcay'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Ulcay'ın babası Emrullah Ulcay (56), ağabeyi Yahya (28) Ulcay ve kardeşi Cihat Ulcay (9) güçlükle ayakta durabildi. Ulcay'ın cenazesi kılınan namazının ardından bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra Urganlı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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