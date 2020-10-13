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Denizde tekneye bağlanmış halde bulunan köpek kurtarıldı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, deniz kıyısında tekneye bağlanmış bir köpek hayvanseverler tarafından kurtarıldı.
Denizde tekneye bağlanmış halde bulunan köpek kurtarıldı

Olay, dün gece, Karamürsel Ankara Evleri Mevki Elit Sitesi önünde, deniz kenarında meydana geldi. Sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz içerisinde tasmasından tekneye bağlanmış bir köpek gördü. Vatandaşlar durumu Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek'e bildirdi. Sahile gelen Pek, köpeği, tasmasını keserek, kurtardı. 

HAYVANA EZİYETTEN İHBARDA BULUNDUK 

Yaşanan olayın hayvana eziyet olduğunu söyleyen Pek, "Sahilde yürüyüş yapan bir grup tekneye deniz içinde bağlanmış köpeği görünce beni aradılar. Hemen sahile indim. Köpeğin tasmasını kesip, kurtardık. Sağlık durumu iyi göründüğü için serbest bıraktık. Sahipli mi, sahipsiz mi bilemiyorum. Bu, hayvana eziyettir. Hemen durumu HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) birimine ihbar ettik. Umarım kamera ve MOBESE kayıtlarından bu işkenceyi yapanları bulunup, cezalandırılır. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

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