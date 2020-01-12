  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Tarsus'taki Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, iddiaya göre Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, ikiliden uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama- kurtarma çalışma başlattı.

HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Doğu Türkistan çağrısı12 Ocak 2020 Pazar 08:45
  • "Avustralya'daki develere talibim"12 Ocak 2020 Pazar 08:43
  • Cezaevinde kendini astı12 Ocak 2020 Pazar 08:41
  • CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı12 Ocak 2020 Pazar 08:40
  • Libya'daki ateşkes başkent Trablus'ta kutlandı12 Ocak 2020 Pazar 08:39
  • İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı12 Ocak 2020 Pazar 08:37
  • Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti12 Ocak 2020 Pazar 08:35
  • Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi12 Ocak 2020 Pazar 08:34
  • Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi12 Ocak 2020 Pazar 08:33
  • İstanbul'da korkutan deprem12 Ocak 2020 Pazar 08:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti