  • BIST 1.412
  • Altın 442,378
  • Dolar 7,9360
  • Euro 9,3787
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
» »

Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada

Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğu, suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi’nde meydana geldi. İskeledeki S.Ş., dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı. Diğer bekçiler ise sağlık ekiplerine bildirdi. Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a, çevredekiler teşekkür etti.

O ANLARI ANLATTI: ONU BIRAKMAYACAĞIMI SÖYLEDİM

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.’yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, o anları Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kulaç, “Düşen kız kardeşimizin yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım. Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim. Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Ama kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
İzmir merkezli 53 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 184 gözaltı kararı verildi
İzmir merkezli 53 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 184 gözaltı kararı verildi
Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
Şile yolunda tehlikeli inatlaşma
Şile yolunda tehlikeli inatlaşma
Rusya’da sirkte filler birbirine girdi: İzleyenler böyle kaçtı
Rusya’da sirkte filler birbirine girdi: İzleyenler böyle kaçtı
2 yaşındaki yeğenini tokatlayıp, ayağını yıkatarak, sigara içiren amcaya suç duyurusu 
2 yaşındaki yeğenini tokatlayıp, ayağını yıkatarak, sigara içiren amcaya suç duyurusu 
Son Eklenen Videolar
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Ankara metrosu
Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Ankara metrosu
Tarihçi Mehmet Genç vefat etti
Tarihçi Mehmet Genç vefat etti
Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki
Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki
Diyarbakır'da 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı
Diyarbakır'da 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti