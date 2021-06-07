Denizin 10 metre altında farkındalık pankartı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen gazeteciler, ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmek ve turizm sezonunun açılışına vurgu yapmak için Kuşadası'nda denizin 10 metre altında pankart açıp farkındalık oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Medya , Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' projesinin son durağı Aydın 'ın Kuşadası ilçesi oldu. Türkiye’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 50 gazeteci 'Efeler diyarı Aydın'da buluştu; basın mensupları kentin tarihi ve turistik noktalarına keyifli bir yolculuk yaptı.

DENİZ ALTINDA TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Muhabirimiz Osman Akdoğan'ın da içerisinde bulunduğu gazeteciler, ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmek ve turizm sezonunun açılışına vurgu yapmak için Aydın Kuşadası'nda denizin 10 metre altında pankart açıp farkındalık oluşturdu.

"HAYRAN KALDIK"

‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’nın Aydın durağıyla ilgili genel bir değerlendirme yapan muhabirimiz Osman Akdoğan, şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen programın Aydın ayağında bölgenin tarihi ve turistik alanlarını gezme imkanı bulduk. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Aydın ilimizde binlerce yıldır ayakta kalabilen tarihi yapılar bizi oldukça etkiledi. Berrak denizine, mis havasına, yemyeşil ormanına, binlerce yıllık tarihine ve zengin kültürel değerlerine Türkiye'nin farklı illerinden gelen gazeteciler olarak hayran kaldık. Denizin altını da gezimizde gözlemlenme fırsatı yakaladık. Misafirperverliklerinden dolayı ev sahibi Didim Belediyesi'ne, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Ümit Özmen, Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hüseyin Çalışkan ve ismini sayamadığım herkese teşekkür ederiz."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-