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Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz’deki "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerini takip ediyor.
Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapılıyor

Seçkin gözlemci günü faaliyetleri, Bakan Akar’ın tatbikatın "sancak gemisi" TCG Salihreis’e gelmesiyle başladı. Akar'ın gemiye gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalındı. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan ve geminin adının yazılı olduğu şapkayı takan Akar ve komutanlar, daha sonra tatbikatı takip edecekleri alana geçti.

Limandan ayrılan Bakan Akar’ı taşıyan sancak gemisi için TCG Oruçreis tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı. SAS timlerinin taktik pençe harekatı ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yeteneklerini sergiledi.

Helikopterden denize atılan SAT personeli, belirlenen hedefleri su altından imha ederken bir başka SAT timi ise adaya paraşütle inerek buradaki hedefleri vurdu. Bir başka SAT timi de helikopterden halatla serbest kayma yöntemiyle hedef gemiye inerek harekat gerçekleştirdi.

Faaliyetlerini başarıyla tamamlayan SAT timleri, yerli ve milli üretim SAT botları ile sancak gemisinin yanından selamlama geçişi yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da faaliyetlerini başarıyla tamamlayan personeli selamladı.

Dalgıçlar tarafından imha edildi
Tatbikat, demirli mayının imha edilmesiyle devam etti. TCG Alanya tarafından belirlenen mayın, otonom sualtı aracı ile tespit edilmesinin ardından mayın dalgıçları tarafından imha edildi.

Denizaltı savunma harbi icra edilen tatbikatta Seahawk helikopterinden denize sonar daldırıldı. Helikopter tarafından denizaltının tespit edilmesinin ardından bölgeye deniz karakol uçağı sevk edildi. Uçaktan yapılan torpido atışı ile denizaltı vuruldu.

Denizde gemiler arasında akaryakıt ikmalinin de yapıldığı tatbikatta Bayraktar SİHA’dan MAM-L ve Seahawk helikopterinden yapılan Hellfire güdümlü mermi atışları ile hücum botlarından yapılan top atışlarıyla hedefler vuruldu.

Çevre hassasiyeti
Seçkin gözlemci günü kapsamında faaliyetlerin sunumunu yapan Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, tüm faaliyetlerde mühimmat miktarının asgari düzeyde tutulduğunu, bu sayede deniz canlılarına ve çevreye zarar verilmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tatbikata katılan birliklere video konferans yöntemiyle hitap edecek.

Tatbikat 25 Mayıs'ta başladı
Denizkurdu 2021 tatbikatı 25 Mayıs’ta birlik ve gemilerin limanlarından hareketinin ardından başladı.

Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katıldı.

Harekatla karargahların ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denetlemek, çok tehditli ortamda karar verme süreçlerini değerlendirmek, müşterek çalışabilirlik usullerini ve karşılıklı destekleme imkanları kabiliyetlerini denemek ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerini yükseltmek amaçlanıyor.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Katar Donanma Komutanı Abdulla Ali Al Mazroey’in yanı sıra 25 ülkenin askeri ataşesi de katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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