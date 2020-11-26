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Denizlerde kofana bereketi

Son on yıldır çok nadir yakalanabilen kofana, bu yıl ağlara en çok takılan balık türlerinden biri oldu.
Denizlerde kofana bereketi

Türkiye denizlerinde yıllar sonra kofana bereketi yaşanıyor.

Akdeniz, Ege ve Marmara'da balıkçılar tarafından uzun zamandır görülmeyen kofana, bu yıl ağlara en çok takılan balık türlerinden biri oldu.

Balık Satıcıları Odası 2. Başkanı Kenan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kofana cins olarak lüferin büyüğü, sarıkanatın dedesidir. Kofananın ortalama boyu 70 santimetre, ağırlığı ise 8 kilogramdır. On senedir denizlerimizde görülmüyordu. Kofananın 300 lira olan kilo fiyatı, yaşanan bollukla beraber 80 liraya kadar indi." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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