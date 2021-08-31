  • BIST 1.467,290
  • Altın 484,90
  • Dolar 8,2930
  • Euro 9,7750
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Denizlerde yeni av sezonunda hamsi, lüfer ve palamudun bol olması bekleniyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, "Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi." dedi.
Denizlerde yeni av sezonunda hamsi, lüfer ve palamudun bol olması bekleniyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj nedeniyle balıkçıların yaklaşık 3 ay avlanamadığını anımsatan Özkaya, "Bu sene özel izinle yapılan avcılık denemesi sonrası Marmara Denizi'mizin müsilajdan temizlendiği gözlemlendi ve deniz balık avlamaya uygun hale geldi." diye konuştu.

Özkaya, balıkçıların uzun zamandır yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi. Denizlerin bu sezon bereketli olmasından dolayı fiyatların düşmesini bekliyoruz."

"Kota uygulamasına ve bölgesel balıkçılığa geçilmeli"
Balıkçıların tebliğe uygun avlanmaları gerektiğini vurgulayan Özkaya, "Balıkçılarımız boyu uygun olmayan balıkları yakalamaktan kaçınmalıdır. Avlanma yapılırken balıkların neslinin devamı için hiç olmazsa bir defa yumurta bırakmalarına müsaade edilecek şekilde avcılık yapılarak stokların kendisini yenilemesine katkı sağlamalıyız. Ülkemiz denizlerinde balık çeşitliliğinin korunması ve stokların iyileşmesi için en kısa zamanda kota uygulamasına ve bölgesel balıkçılığa geçilmesi faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özkaya, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının giderek arttığına dikkati çekerek, dış satımı yapılan balık türlerinin üretiminin artmasının yeni tesislerin kurulması ve ihracatın artışında etkili olduğunu bildirdi.

Tüketicilere boy yasağına uygun olmayan balıkları almamaları tavsiyesinde bulunan Özkaya, Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Partili Usta, evi yanan Tan ailesini ziyaret etti31 Ağustos 2021 Salı 10:41
  • Bingöl'deki orman yangınına 3'üncü günde müdahale sürüyor31 Ağustos 2021 Salı 10:36
  • Beyşehir Gölü'nün suyu, 150 metre çekildi 31 Ağustos 2021 Salı 10:33
  • Trabzonspor Süper Lig'de yenilgiyi unuttu31 Ağustos 2021 Salı 10:31
  • Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki "Coşkun dede" sel bölgesinde31 Ağustos 2021 Salı 10:15
  • Sahte MİT ve polis kimlikli dolandırıcı son anda yakalandı: 500 bin liralık vurgun yapacaktı31 Ağustos 2021 Salı 09:59
  • Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler31 Ağustos 2021 Salı 09:30
  • İzmir'de kazada 5 kişi yaralandı31 Ağustos 2021 Salı 09:30
  • 150 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı31 Ağustos 2021 Salı 09:29
  • Kula'da makilik alanda çıkan yangın endişe yarattı31 Ağustos 2021 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti