  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Denizlerden 2 milyon 850 bin ton atık çıktı

Türkiye’de deniz ve kıyı temizliği yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 24 yılda Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de 2 milyon 850 bin ton atık topladı.
Denizlerden 2 milyon 850 bin ton atık çıktı

Türkiye'de deniz ve kıyı temizliği faaliyetleri yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 1997 yılında İstanbul Boğazı'nda 'deniz süpürgesi' adını verdikleri kampanya ile 24 yılda Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de 2 milyon 850 bin ton atık topladı. Gönüllüleri son yıllarda mikroplastik kirliliği çoğalan Karadeniz'e yönelerek kıyılardaki temizlik çalışmalarını artırdı. Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla dernek öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile Samsun'un Atakum sahilinde temizlik yapıldı, çöpler toplandı. 

120920210948062289804.jpg

'BÜTÜN DENİZ CANLILARI İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE'

TURMEPA Samsun Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, deniz temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek "7 tane teknemiz var, bunlarla yatlardan atık topluyoruz. Bugüne kadar topladığımız atık miktarı, 2 milyon 850 bin tondur. Elimizden geldiği kadar denizdeki atıkları toplamaya gayret ediyoruz. Atıklar, bütün deniz canlıları için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bizim torunlarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirasımız; temiz bir çevre, temiz bir denizdir" dedi.

'DENİZLER HEPİMİZİN, SAHİP ÇIKALIM'

TURMEPA Samsun Bölge Koordinatörü Damla Balçık da temiz bir denizin önemine dikkat çekerek "Samsun'da pandemi sonrası ilk kıyı temizliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinlik devam edecek. Atakum'da çok güzel bir sahilimiz var, özellikle burayı seçtik. Birçok kurumdan ve sivil toplum kuruluşundan etkinliğimizde destek gördük. Maalesef sahilde çok fazla sigara izmariti bulduk. Bu denizler hepimizin, daha fazla sahip çıkalım" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de amaçlarının Türkiye'ye örnek olacak bir Samsun oluşturmak olduğunu belirterek, kentin her alanda çevreye duyarlı bir şehir olduğunu söyledi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi12 Eylül 2021 Pazar 09:47
  • Hatay'a şehit ateşi düştü12 Eylül 2021 Pazar 09:39
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı11 Eylül 2021 Cumartesi 15:33
  • Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı11 Eylül 2021 Cumartesi 15:00
  • Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında11 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
  • Harekat bölgesinde 9 PKK'lı terörist öldürüldü11 Eylül 2021 Cumartesi 13:17
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet kapısında yeni bir hizmet daha!11 Eylül 2021 Cumartesi 12:40
  • İdlib'ten acı haber: Şehit ve yaralı askerler var11 Eylül 2021 Cumartesi 11:37
  • 28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü11 Eylül 2021 Cumartesi 11:13
  • Ankara'da feci kaza: Otobüs alev aldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var11 Eylül 2021 Cumartesi 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti