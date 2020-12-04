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'Denizlerin prensi' lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti

Çanakkale Boğazı'nda avlanan ve en lezzetli balıklar arasında gösterilmesinden dolayı "denizlerin prensi" olarak bilinen lüferde yaşanmaya başlanan bolluk fiyatlara yansıdı.
'Denizlerin prensi' lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti

Deniz suyunun soğumasıyla gelen bolluğun hareketliliği artırdığı bugünlerde Çanakkale Balık Hali'ndeki tezgahlarda çeşit çeşit balık, tüketiciye sunuluyor.

Lezzetiyle nam salan lüferin, tezgahlarda av sezonunun açıldığı eylül ayı başlarında 170 lira olan kilogram fiyatı 120 liraya kadar düştü.

Lüferin en yağlı ve lezzetli dönemini geçiren balıkçılar, fiyatlardaki düşüşü bolluğun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranların gel-al ve paket servis hariç hizmet vermemesine bağlıyor.

Balıkçılar, havaların daha da soğumasıyla ilerleyen günlerde fiyatların iyice gerilemesini bekliyor.

Halde diğer balık çeşitlerinden, kilogram bazında sarıkanat 60, mercan 50, kupa 15, istavrit 20, tekir 50, hamsi 30 liradan satılıyor.

"Fiyatlar ilerleyen günlerde daha da düşecek"
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, lüferdeki bolluğu ve tüketicilerin ilgisini AA muhabirine anlattı.

Özkurnaz, bu yıl eylülde daha sıcak iklim dönemi ile hava sıcaklıklarının azaldığı aralık ayı arasında lüferde 50 lira fiyat farkı olduğunu söyledi.

Boğazda lüferin oldukça fazlalaştığını vurgulayan Özkurnaz, şöyle devam etti:

"Pandemiden dolayı balık restoranları kapalı olduğundan hem balıkta bir artış var hem de fiyatlarda düşüş söz konusu. O anlamda balık hem çoğaldı hem de bugün geldiğimiz noktada balık fiyatlarında ciddi düşmeler oldu. İlerleyen günlerde daha da düşecek. Havaların soğumasıyla alakalıdır. Karadeniz'den hızlı bir şekilde balık akını Ege ve Akdeniz'e doğru devam ediyor. Burada hava ve mevsime bağlı olarak, balıkçılarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Tezgahlarda da fiyatlar düşmüş oluyor. Balıkçımızın da yüzü gülüyor."

Çanakkaleli balıkçı esnafından Melih Kayıkçı ise lüferde havaların ve suların soğumasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Havalar tam soğumasa da lüferin bolca avlandığını belirten Kayıkçı, "İlerleyen günlerde fiyatlar daha da düşer diye tahmin ediyoruz. En büyük sebep, restoranların kapalı olması." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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