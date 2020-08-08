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Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

DENİZLİ'de, cep ya da ev telefonlarından aranılan vatandaşların, Vali Ali Fuat Atik'in adı kullanılarak, iş bulma vaadiyle dolandırıldıkları ortaya çıktı.
Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Denizli Valiliği de son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşları uyardı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in adı kullanılarak, vatandaşlarımızın ev veya cep telefonlarından aranıp iş bulma bahanesiyle para talep edildiği tespit edilmiştir. Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın emniyet müdürlüğü veya jandarma komutanlığına ihbarda bulunulması önemle rica olunur."

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