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Denizli Valiliği'nden koronavirüs dolandırıcılığına karşı uyarı

DENİZLİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, art niyetli kişilerin iş adamları ve hayırseverleri telefonla arayıp, Vali Ali Fuat Atik'in ismini kullanarak dolandırıcılık teşebbüsünde bulunduğu uyarısı yapıldı.
Denizli Valiliği'nden koronavirüs dolandırıcılığına karşı uyarı

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Covit-19 yardımı adı altında yapılan dolandırıcılığa karşı uyarı yapılarak şunlara yer verildi:

“Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in adı kullanılarak, iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, Kovid-19 yardımı, solunum cihazı parası ve buna benzer bahanelerle Valiliğimiz adına bağış veya yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüsleri tespit edilmiştir. Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunulması önemle rica olunur. "

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