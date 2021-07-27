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Denizli'de 2 katlı ev, alev alev yandı 

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale geldi.
Denizli'de 2 katlı ev, alev alev yandı 

Karaman Mahallesi 1170 Sokak'ta bulunan, Resul Özer'e ait 2 katlı evde, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm binayı sardı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, diğer binalara sıçramadan söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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