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Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

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