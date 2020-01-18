Denizli’de 30 adrese fuhuş baskını

Denizli'de fuhuş çetesine yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda 50'si yabancı uyruklu 71 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma KOM ekipleri uzun süreli takip sonrası yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledikleri organize çeteye yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda Pamukkale ilçesinde adresleri önceden belirlenen 30 eğlence merkezi ve bazı evlere jandarma komandolar destekli eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda eğlence merkezleri ile evler didik arandı.

5 SAATLİK OPERASYON

Aramalarda 7 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 30 bin TL para ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun sonunda ise 50’si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 71 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan işlemleri tamamlanan ve büyük çoğunluğu yabancı uyruklu olan 50 kişi serbest bırakılırken, 2’si kadın 21 kişinin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.

Yakalanan kadınların büyük bir bölümü ise yüzlerini elbiseleri ile kapatmaya çalıştı.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Öte yandan, 25 kişinin gözaltına alındığı bir eğlence merkezinin çalışanları ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak darp etmeye çalıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.