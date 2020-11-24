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Denizli'de çöpten üretilen enerjiyle 25 bin hane aydınlatılacak

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin tam kapasiteyle çalışmasının ardından çöpten üretilen elektrik enerjisiyle aylık ortalama 25 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.
Denizli'de çöpten üretilen enerjiyle 25 bin hane aydınlatılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolanan evsel atıklardan oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretimi için 2020 yılında yeni yatırım çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda tesisteki atıklardan sağlanarak, metan gazından üretilen elektrik enerjisi miktarı 5 kat arttı.

GÜNLÜK 750 TON ATIK TOPLANIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne günlük ortalama 750 ton evsel atık geldiği belirtilirken, bugüne kadar tesiste 3 milyon 500 bin ton evsel atığın depolandığı kaydedildi. Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde yapılan yeni yatırımla 2.8 MWh'lik elektrik enerjisi üretimine başlandığı, ilerleyen yıllarda kapasitenin 8.4 MWh'a çıkarılacağı kaydedildi. Tesiste maksimum elektrik enerjisi üretim kapasitesine ulaşıldığında ise aylık ortalama 25 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağına dikkat çekildi.

'GELECEĞE YATIRIM'

Türkiye'de 120'den fazla belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını, bu kapsamda büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak çöpten, çamurdan, güneşten elektrik enerjisi ürettiklerini kaydeden Başkan Zolan, bununla enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkı yaptıklarını söyledi. Akköy'de hayata geçirdikleri güneş enerji santralinin 2 MW'lık gücü yakaladığını hatırlatan Zolan, "Çevre dostu olan yenilenebilir enerji yatırımlarımızı her geçen gün artırarak sürdüreceğiz. Çünkü bu yatırımlar geleceğimize, çocuklarımıza hizmet edecek" dedi. 

HEDEF SERA GAZI SALINIMLARINI YÜZDE 21 AZALTMAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de iklim değişikliği eylem planını hazırlayan ilk kentlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımlarla iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı sağlamayı sürdürdüklerini söyledi. Denizli'yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Zolan, "Büyükşehir belediyemiz sera gazı salınımlarında yüzde 21 azaltımı hedeflemiştir. Daha güzel bir gelecek, daha temiz ve çevreci bir Denizli ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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