Denizli'de güreş şöleni başladı

Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen Pamukkale Yağlı Güreşleri coşkuyla başladı. Kıspet giyen pehlivanların güreşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri saat 11.00'de mehteran konseri ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar pandemi kurallarına uygun şekilde ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrolü yapılarak içeri alındı. Kıspetlerini giyen ve yağlanan pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla er meydanına çıktı. Önce peşrev çeken güreşçiler daha sonra davul ve zurna sesleri arasında güreşe tutuştu. Pehlivanların minik boy, teşvik boy, tozkoparan, deste boy, küçük orta boy, büyük orta boy, baş altı ve baş kategorilerindeki kıyasıya mücadelesi ilgiyle izlendi.

"BİZLER İÇİN TARİHİ BİR AN OLDU"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, güreş alanında yaptığı açıklamada, Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın katıldığını belirtti. Yağlı güreşlere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak ata sporumuz olan yağlı güreşe sahip çıkıyoruz. Bu spora ilgi duyan çok sayıda vatandaşımız bugün coşku içerisinde mücadeleleri izliyor. Büyük bir heyecanla organizasyonu düzenlemek için çalıştık. Aylarca bugünü hayal ettik. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan bu sporumuzun Denizli merkezinde ilk kez gerçekleştiriliyor olması bizler için tarihi bir an oldu" dedi. Aralarında Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil'inde bulunduğu 38 başpehlivanın akşam saatlerinde er meydanına çıkacağı ve altın kemer için mücadele edeceği belirtildi.