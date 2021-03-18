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Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, yol kenarında yürüyen Cengiz Akar (40), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Çivril-Dinar Karayolu Gökgöl Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. A.C. yönetimindeki 03 YB 784 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Cengiz Akar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akar şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Akar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Savcının incelemesinin ardından Akar'ın cenazesi, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. A.C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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