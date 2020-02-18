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Denizli'de kanlı hesaplaşma

Denizli’de sosyal medyada küfürleşme ile başlayan olaya sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavgada 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.
Denizli'de kanlı hesaplaşma

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2070 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, H.C., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü K.C., ve bir yakını ile sosyal medya üzerinden kavga etti. Birbirlerine küfür eden taraflar daha sonra H.C.’nin olduğu yerde buluşmak üzere sözleşti.

Ardından olay yerine gelen K.C., H.C., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C., H.C.’nin üzerine yanındaki tabanca ile ateş ederek kaçtı. Bacağından vurulan H.C., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise detaylı bir çalışma yaparak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, H.C.’nin minibüsün yan camlarının patlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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