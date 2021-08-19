  • BIST 1.439,860
  • Altın 487,73
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde 8 asırdan beri süren sudan koyun geçirme etkinliği öncesi kent merkezinde çobanlar, kınalı koçları ve köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu

Çal İlçesinde yaklaşık 8 asırdır süren 'Sudan Koyun Geçirme Yarışları' öncesinde çobanlar, rengarenk boyadıkları koçları ve köpekleriyle birlikte kent merkezinde kortej yürüyüşü düzenledi. 28-29 Ağustos'ta yapılacak festival öncesi yapılan yürüyüşe; Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, belediye meclis üyeleri, ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çobanlar ve vatandaşlar katıldı. Bayramyeri Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte çobanlar, çıkardıkları enteresan sesler ve çaldıkları ıslıklarla ilgi çekti. Kınalı koçları ve kangal köpeği gören vatandaşlar, telefonlarıyla fotoğraf ve selfie çekti.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından geleneksel etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Akcan, "Her sene olduğu gibi bu yıl da panayır havasında geçmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene eğlence yapılmayacak. Çoban arkadaşlarımızın isteği üzerine, ödül paraları da dahil olmak üzere elde edilen gelirler Antalya ve Muğla'da meydana gelen yangınlarda hayvanlarını kaybeden çobanlara gönderilecek" dedi. 

Etkinliğin bu yıl 848. kez düzenleneceğini hatırlatan Akcan, "Sudan Koyun Geçirme Yarışları'nı bu güne kadar getiren büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yıl 47 çoban yarışlara katılmak için kayıt yaptırdı. Bu sayının 50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HEAŞ ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri arasında 20 yıllık sözleşme19 Ağustos 2021 Perşembe 19:10
  • Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi19 Ağustos 2021 Perşembe 10:30
  • Ayağı kırılan yılkı atına diğer atlar ne yaptı: Çok şaşıracaksınız18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:17
  • Diyarbakır’da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama17 Ağustos 2021 Salı 23:19
  • IDEF 2021'de 'siber güvenlik' protokolü imzalandı17 Ağustos 2021 Salı 23:18
  • Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü17 Ağustos 2021 Salı 22:36
  • Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı17 Ağustos 2021 Salı 22:35
  • Siirt polisinden ‘aşımızı olalım maskemizi atalım’ klibi17 Ağustos 2021 Salı 21:38
  • Şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü17 Ağustos 2021 Salı 21:37
  • Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması17 Ağustos 2021 Salı 20:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti