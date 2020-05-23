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Denizli'de korkutan görüntü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde asfalt yoldan 70 derece sıcaklıkta termal su fışkırdı.
Denizli'de korkutan görüntü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal su kaynaklarının bulunduğu Tekkehamamı bölgesi İnaltı mevkisinden geçen vatandaşlar, ilçeyi köylere bağlayan yolda asfaltın ortasından termal su kaynadığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

"BÖLGENİN JEOTERMAL KAYNAKLARI ÇOK ZENGİN"

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, bölgenin jeotermal kaynaklar bakımından çok zengin olduğunu, havzada diri faylar nedeniyle yoğun termal suların bulunduğunu ifade etti.

Bölgedeki jeotermal enerji santrallerinin çok sayıda sondajının bulunduğunu dile getiren Kumsar, şunları söyledi:

"Çıkarılan su soğutulduktan sonra su kaynağına tekrar geri pompalanıyor. Reenjeksiyonla sıcak su çıkışları zaman zaman yer değiştirebiliyor ve farklı noktalardan su çıkabiliyor. Bölgede daha önce olmayan yerlerden sıcak su çıkışlarının yaşandığını tespit ettik."

"YOLLARIMIZDAN BİLE SU ÇIKIYOR"

Termal tesislerin de bulunduğu bölgede işletmesi olan Ahmet Onaç, "Bölgede her yerden su çıkıyor, yollarımızdan bile çıkıyor. Sondaj çalışmasından sonra çoğaldı kaynaklar. Bölgedeki su kaynaklarının artması ve sıcaklıkları üniversite ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor." dedi

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