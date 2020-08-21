  • BIST 1.132
  • Altın 452,501
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,5843
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavi sürecinden ayrıldığını ve kendisinin Muğla'da bir düğünde olduğunu belirlediklerini bildirdi.
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. 

Kentte hastaneye gelen bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, açıklamada şunları kaydetti:

"An itibari ile Kovid-19 pozitif gelen bir kişiyi maalesef Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. Maske, mesafe ve hijyen dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedavi etmek için hem de hastalık yayılmasın diye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak tüm kurallara uyalım."

Öte yandan evinde karantinada olması gerekirken Muğla'ya düğüne giden kişiye idari ceza uygulanacağı, düğünde temas ettiği kişilerin de karantinaya alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Kalın'dan, 'müjde' paylaşımı21 Ağustos 2020 Cuma 14:06
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "müjde" paylaşımları21 Ağustos 2020 Cuma 13:55
  • Libya Başbakanı Serrac'tan askeri operasyonların durdurulması talimatı21 Ağustos 2020 Cuma 13:17
  • Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlara standart getirilecek21 Ağustos 2020 Cuma 12:46
  • Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana afetlerde 228 vatandaşımız hayatını kaybetti21 Ağustos 2020 Cuma 12:43
  • MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi21 Ağustos 2020 Cuma 11:53
  • Bu yılki yangınlarda 4 bin 298 hektar orman alanı zarar gördü21 Ağustos 2020 Cuma 11:51
  • Bakan Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı21 Ağustos 2020 Cuma 11:35
  • Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası hazırlanıyor21 Ağustos 2020 Cuma 11:28
  • Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor21 Ağustos 2020 Cuma 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti