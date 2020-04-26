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Denizli'de özel hastanede korkunç ölüm

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, ön kayıt görevlisi olarak çalıştığı özel hastanenin 9'uncu katındaki terastan düştüğü ileri sürülen Şevki H. (35), yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, Şevki H.'nin intihar edip, etmediğini araştırıyor.
Denizli'de özel hastanede korkunç ölüm

Sümer Mahallesi'ndeki özel hastanenin önünde, yerde birinin kanlar içinde yattığını gören çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise durumu hastane yetkililerine bildirdi. Hastane yetkilileri, yerde yatan kişinin, hastanenin ön kayıt bölümünde görevli Şevki H. olduğunu belirledi. Yapılan kontrolde, Şevki H.'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, Şevki H.'nin hastane binasının 9'uncu katındaki yemekhanenin terasından düştüğünü saptadı.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine çakılan ve bekar olan Şevki H.'nin cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerin ardından  Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanedeki mesai arkadaşları ise bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Polis, Şevki H.'nin intihar edip, etmediğini araştırıyor.

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