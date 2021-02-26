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Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda, soba yakmak için dökülen maddenin parlamasıya çıktığı belirlenen yangında, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü

Cankurtaran Mahallesi'ndeki Honaz Milli Parkı girişinde bulunan Serkan Çolak'a ait restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 20 itfaiye erinin 10 itfaiye aracıyla müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin ardından, hayatını kaybedenlerden Ahmet Derdeşin ile İran uyruklu olduğu belirtilen 2 kadının cenazesi, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Restoranda bulunanlardan birisinin soba yakmak için döktüğü bir maddenin parlamasının ardından yangının başladığı, 3 kişinin içeriden çıkamadığı belirtildi.

Öte yandan restoranda bekçilik yapan Serhan Sümer'in ise soba yakılmadan önce dışarıya malzeme almaya çıktığı ve yangından son anda kurtulduğu öğrenildi.

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