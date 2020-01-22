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Denizli'de şap alarmı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki canlı hayvan pazarında, çevre mahallelerden getirilen bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine geçici olarak faaliyet durduruldu.
Denizli'de şap alarmı

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarında yaptıkları incelemede bazı mahallelerden getirilen hayvanlarda şap hastalığı olduğunu belirledi.

Kent merkezine getirilecek hayvanların hastalığı bulaştırma riskine karşı Çivril Canlı Hayvan Pazarı'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

21 GÜN KAPALI KALACAK

Pazarın 21 gün süreyle kapalı olacağı öğrenildi. Çivril Belediyesinden yapılan açıklamada da "İlçemizde bir mahallede çıkan şap hastalığı neticesinde hayvan pazarımız tedbir amaçlı, veteriner hekimlerimiz tarafından hastalık söndürülene kadar bir süreliğine kapatılmıştır. Açılış zamanı vatandaşlarımıza bildirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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