Denizli'de suları çekilen nehirde 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması' düzenlemek için çözüm aranıyor

Ege'nin verimli ovalarının bulunduğu Denizli'de sulama barajları ve göllerdeki su seviyeleri geçen yıla göre önemli ölçüde gerilerken Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular taban seviyesine yaklaştı.

Denizli'nin Çal ilçesinde kuraklığın etkisiyle suları taban seviyesine inen Büyük Menderes Nehri'nde 8 asırlık gelenek olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın bu yıl da düzenlenebilmesi için çözüm yolları tartışılıyor.

Anadolu'da meteorolojik kuraklıktan en fazla etkilenen tarım havzalarından olan Denizli'de DSİ 212. Şube Müdürlüğü verilerine göre tarımsal sulamanın yapıldığı Işıklı, Adıgüzel, Cindere ve Yenidere barajlarında su seviyeleri geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.

Acıgöl, Işıklı ve Beylerli göllerindeki su çekilmesinin yanı sıra Büyük Menderes Nehri'ndeki suyun da bazı bölümlerde taban seviyesine kadar gerilediği gözleniyor.

Kuraklık, kentte tarımsal verimin düşmesinin yanında kültürel boyutta da etkilerini gösteriyor.

Büyük Menderes Nehri'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinden geçen bölümü üzerinde düzenlenen "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" için de çare aranıyor.

Her yıl ağustos ayında çobanların derinliği 1,5 metreye ulaşan suya girerek koyun sürüsünü nehrin karşısına geçirmekteki maharetlerini sergilediği yarışmanın yapıldığı bölgede kuraklığın ardından su seviyesi santimetrelerle ölçülecek seviyeye geriledi.

Geçen yıl 847'ncisi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sembolik olarak düzenlenebilen yarışmanın bu yıl da salgının yanı sıra kuraklık nedeniyle iptal edilmesinden endişe duyuluyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesinde yer alan yarışmanın düzenlenebilmesi için çalışma yürüten ilçe belediyesi, gerekirse nehir içine su taşıyarak yapay gölet oluşturmayı planlıyor.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, AA muhabirine, kuraklığın kent genelinde etkilerinin korkutucu boyuta geldiğini, özellikle hububat ekili arazilerde verim kaybının yüksek olduğunu belirtti.

Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde de su seviyesinin neredeyse sıfıra düştüğünü belirten Akcan, Sudan Koyun Geçirme Yarışması geleneğinin devamı için çözüm seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Akcan, şöyle konuştu:

"DSİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu Işıklı Gölü'nden belli aralıklarla nehre su salınması kararlaştırıldı. Ağustos sonunda yapacağımız koyun geçirme etkinlikleri öncesinde de su salınması sağlanacak. Işıklı Gölü'nde bir sorun olursa yarışmanın olacağı bölümde yapay gölet oluşturacağız, gerekirse taşıma suyla yarışma geleneğini sürdüreceğiz."

Ürün tarlada kaldı

Kentteki kuraklığın tarıma yansımalarını değerlendiren Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ise kasım ayından bu yana beklenen yağışların görülmediği bölgede su kaynaklarının kritik seviyelere indiğini ifade etti.

Denizli'de 376 bin hektar arazide 128 çeşit ürün yetiştirildiğini ifade eden Gemici, "Bazı bölgelerdeki tarımsal verim kaybı yüzde 75-90 civarına ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız kayıp yaşayan çiftçilerimizin elinden tutulacağını söyledi. Bu, çiftçimizin yüreğine su serpti." diye konuştu.

Üreticiyi salma sulama yapılmaması konusunda uyardıklarını kaydeden Gemici, çiftçinin bu yılı en az hasarla kapatmanın derdinde olduğunu aktardı.