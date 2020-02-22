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Denizli'de Suriyeli hırsızlık çetesi çökertildi

Denizli'de son haftalarda Suriyelilerin evlerine girip hırsızlık yapan çeteye operasyon yapıldı. Operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Denizli'de Suriyeli hırsızlık çetesi çökertildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 hafta içinde çok sayıda Suriyeli ailenin evinden kar maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu evler ve çevresinde çalışma yapıp, mağdurlar, görgü tanıkları ile görüşerek, çevredeki güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye alan polis, 4 Suriye uyrukluyu tespit etti.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Bunun üzerine dün şüphelilere yönelik Anafartalar, Yenimahalle ve İlbade mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Suriyeli Abdulfeed A., Obeıd E., Abdurrezzak U. ve Yazan A. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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