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Denizli'de taş ocağı gerginliği; valiliğe girmeye çalıştılar

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinin Güzelpınar Mahallesi'nde açılan taş ocağının neden olduğu tozların tarlalarına zarar verdiğini ileri süren kekik üreticileri, tepki gösterdi.
Denizli'de taş ocağı gerginliği; valiliğe girmeye çalıştılar

Türkiye'nin kekik üretiminin yüzde 90'ını karşılayan Pamukkale'ye bağlı kırsal Güzelpınar Mahallesi'nde, Aydın-Denizli otoyolu için mıcır üretmek üzere açılan taş ocağı kekik üreticilerinin tepkisine neden oldu. Üreticiler, taş ocağının tozlarının tarlalarındaki kekiklere ve ormana zarar verdiğini belirtip, kapatılmasını istedi. Kekik üretici köylüler, toplanarak ÇED gereksiz raporu verilerek, askı süresi sona ermeden faaliyetine başlayan taş ocağına yürüyüp, çalışmaları durdurmak istedi. Kadın ve çocukların da katıldığı eylemde yaklaşık 100 köylü taş ocağının faaliyetini durdurmasını istedi. Jandarma taş ocağına giden yolu kapatarak araç geçişine izin vermedi. Bunun üzerine köylüler ellerinde sopalarla araziden yürüyerek taş ocağının bulunduğu bölgeye ulaştı. Robokop kıyafetli jandarma barikat kurarak, mahalle halkının taş ocağına geçişine izin vermedi. Taş ocağına karşı olan mahalle halkının avukatı Ozan Orpak, açtıkları davanın sonuçlanmasının beklenmeden taş ocağının faaliyetine başladığını söyledi.

'TAŞ OCAĞI TOZU KEKİKLERİMİZE ZARAR VERİYOR'

Jandarma taş ocağının yasal olduğunu, faaliyeti için gerekli izinleri bulunduğunu belirterek köylülerin dağılmasını istedi. Güzelpınar Muhtarı Ergün Gürsoy ve beraberindeki mahalle halkı ise ocağın faaliyetlerine son vermeden gitmeyeceklerini söyleyip, direndi. Mahalle halkı taş ocağı için kendilerine bilgi verilmediğini, ocak faaliyetleri nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti. Jandarma ile sık sık tartışan köylüler taş ocağı kapatılmadan dağılmayacaklarını kaydetti. Jandarma, köylülerin isteği üzerine ocağı 2 saatliğine kapattı. Bunun üzerine mahalle halkı Denizli Valisi Ali Fuat Atik'le görüşmek için valilik binasına gitti.

VALİLİĞE GİRMEK İSTEDİLER

Taş ocağında sonuç alamayan Güzelpınarlılar, yaklaşık 100 kişilik grup ile Denizli Valiliği'ne geldi. Burada Vali Atik ile görüşmek isteyen mahalle halkına Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan da destek verdi. Polis ekipleri de valilik binası giriş kapısında barikat oluşturdu. Mahalle halkı valilik binasına girmek isteyince arbede yaşandı. Yere düşen Muhtar Gürsoy, baygınlık geçirdi. Arbedenin yatıştırılmasının ardından mahalle halkı merdivenlerde oturarak valiyi beklemeye başladı.

VALİ, MUĞLA'DAKİ TOPLANTIYI BIRAKIP GELDİ

Toplantı için Muğla'da bulunan ve olayı duyan Vali Ali Fuat Atik, toplantıyı bırakarak hemen Denizli'ye döndü. Valilik önünde bekleyen halkı toplantı salonuna alındı. Mahalle halkının taleplerinin dinleyen Vali Atik, taş ocağındaki çalışmanın durdurulması talimatını verip, yarın bölgeye gidip inceleme yapacağını söyledi. Mahalle halkı, bu gelişme üzerine Vali Atik'e teşekkür edip, ayrıldı.

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