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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

DENİZLİ'de polis, 6 aylık takibin ardından 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 36 kişiyi gözaltına aldı.
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ay süren takibin ardından operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarını tek tek belirleyen Narkotik polisi, şüphelileri yakalamak için önceki gün eş zamanlı operasyon düzeledi. Polisler, açılmayan çelik kapıları balyoz ve koçbaşlarıyla tek tek kırıp evlere girdi. Operasyon kapsamında 36 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, duşa kabin altında ve tavandaki lamba içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aramalarda toplam 375 gram eroin maddesi, 215 gram metamfetamin maddesi, 37 sentetik hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde satışından sağlandığı değerlendirilen 9 bin 60 TL para ele geçirildi. Sorgularının ardından 36 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 36 kişiden 22'si tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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