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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

DENİZLİ'de polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre başka illerden bir otomobil ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine fiziki takibe alınan şüpheli otomobil, Denizli-Antalya Karayolu üzerinde, dün, durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Çako'nun da katılımıyla yapılan aramalarda, sol ön kapının alt kısmına gizlenmiş halde 110 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu genişleten polis, şüphelilerle irtibatı bulunduğu belirlenen kişilerin ev ve işyerlerine baskınlar yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 31 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 gram eroin, 24 gram metamfetamin, 18 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 73 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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