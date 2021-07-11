  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Denizlili halterciden Türkiye rekoru

Afyonkarahisar'da yapılan U23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda yarışan Mehmet Avcıl, toplamda 327 kilogram kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.
Denizlili halterciden Türkiye rekoru

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve U 23 Türkiye Halter Şampiyonası 6-10 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapıldı. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Pamukkale Belediyespor'u U23 kategorisinde 96 kiloda Mehmet Avcıl, gençler 67 kiloda ise Fatih Çetin temsil etti. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Mehmet Avcıl, koparmada 146 kilo, silkmede de 181 kilo kaldırmayı başardı. Toplamda 327 kilograma ulaşan ve kategorisinde Türkiye rekorunu kuran Avcıl, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Avcıl, bu derecesi ile 24 Eylül 2021'de Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını da elde etti.

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporda elde edilen başarılar nedeniyle gururlu olduklarını belirterek, “Hem takım sporlarında hem de bireysel dallarda güzel haberler ardı ardına geliyor. Son olarak halter branşımızda sporcumuz Mehmet Avcıl 327 kilo kaldırarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Kendisini bu büyük başarı için kutluyorum. Pamukkalemizin ve kulübümüzün adını Avrupa'da duyuracak. Pamukkale sporun da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti11 Temmuz 2021 Pazar 09:44
  • Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz'da satışa çıkıyor09 Temmuz 2021 Cuma 12:04
  • Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta09 Temmuz 2021 Cuma 11:59
  • Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı09 Temmuz 2021 Cuma 11:33
  • Avrupa espor şampiyonasında Türkiye’den tek takım çeyrek finalde09 Temmuz 2021 Cuma 11:27
  • Galatasaray hazırlık maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak09 Temmuz 2021 Cuma 10:57
  • 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı09 Temmuz 2021 Cuma 10:35
  • Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti09 Temmuz 2021 Cuma 09:46
  • Japonya Başbakanı Suga'dan 'güvenli ve esenlikli olimpiyatlar' vurgusu09 Temmuz 2021 Cuma 09:35
  • Bedava Palas'ın rezervasyonsuz konukları Edirne'ye gelmeye başladı09 Temmuz 2021 Cuma 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti