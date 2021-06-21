  • BIST 1.387
  • Altın 502,721
  • Dolar 8,7578
  • Euro 10,4186
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Denizlili judocu Reyhan Oğuz Avrupa 3'üncüsü

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un judo takımı sporcularından Reyhan Oğuz, Hırvatistan'da katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 3'üncü oldu.
Denizlili judocu Reyhan Oğuz Avrupa 3'üncüsü

Reyhan Oğuz, Ümitler Judo Milli Takımı ile birlikte Hırvatistan'ın Porec kentinde katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'ndan madalyayla döndü. Kadınlar 57 kilogramda mücadele eden sporcu, ilk maçta Bosnalı, ikinci turda Hırvat rakiplerini yendi. Çeyrek final müsabakasında yenilip repesaja kalan sporcu, bu turda art arda iki Hırvat rakibini mağlup etti. Oğuz, bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Stefania Solina'yı yenerek üçüncülüğünü ilan etti.

05-005.jpg

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Reyhan Oğuz'un başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Zolan paylaşımında, "Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcumuz Reyhan Oğuz, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda zorlu rakiplerini eleyerek Avrupa üçüncüsü oldu. Denizlimize ve ülkemize bronz madalya kazandırarak bizi gururlandıran milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti20 Haziran 2021 Pazar 18:03
  • Görme engelli Samet’in hedefi olimpiyat20 Haziran 2021 Pazar 10:09
  • Polonya, Lewandowski'nin golüyle ilk puanını aldı20 Haziran 2021 Pazar 09:16
  • Burak Elmas galatasaray'ın 38. başkanı oldu20 Haziran 2021 Pazar 08:56
  • A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürdü19 Haziran 2021 Cumartesi 14:13
  • THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak takımlar belirlendi19 Haziran 2021 Cumartesi 09:08
  • Paletli yüzmede Kaan Kahraman, dünya şampiyonu oldu19 Haziran 2021 Cumartesi 09:07
  • A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor19 Haziran 2021 Cumartesi 04:48
  • Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020'de tarih yazmak istiyor18 Haziran 2021 Cuma 12:41
  • İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt: Sol bekle sözleşme imzaladık, bir forvet alacağız18 Haziran 2021 Cuma 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti