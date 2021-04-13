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Denizli'nin yarım asırlık ramazan davulcusu 

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Mehmet Marık (63), çocuk yaşta başladığı ramazan davulculuğu mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Geleneği sürdürdüğünü ifade eden Marık'a, arkadaşı emekli öğretmen Şaban Karatay da mani okuyarak eşlik ediyor.
Denizli'nin yarım asırlık ramazan davulcusu 

Denizli'de ramazan ayının vazgeçilmez geleneğini sürdüren ramazan davulcuları, sahur mesailerine başladı. Kentin birçok noktasında sokak sokak dolaşan ramazan davulcuları vatandaşları sahur yapmaları için uyandırdı. Tavas ilçesinde yaşayan Mehmet Marık da mahallesinde ramazan ayının ilk sahuru için tokmağını davuluna vurdu. Çocukluğundan beri davulculuk yapan Marık, yaklaşık 1 saat boyunca davul çalıp mahalle sakinlerinin uyanmasına yardımcı oldu. Marık'a emekli öğretmen Şaban Karatay da mani okuyarak eşlik etti.

'GÜCÜM YETTİĞİNCE DAVUL ÇALMAK İSTİYORUM'

Ramazan ayı boyunca elindeki tokmağıyla boynuna astığı davulu döven ve insanları uyandıran Marık, Sofular Mahallesi'nde bu geleneğin son temsilcisi olduğunu söyledi.

Gücünün yettiği zamana dek ramazan aylarında davulu çalmaya devam edeceğini kaydeden Marık, "Ramazan ayı boyunca davulumu çalıp, vatandaşları uyandırıyorum. Bu artık benim görevim oldu. İnsanları sahura kaldırdığım zamanlarda çok mutlu oluyorum. Gece saat 02.00 sıralarında kalkıyorum. Davulumu omzuma asıyorum. Davul çalarak mahallemi sokak sokak geziyorum. Girilmedik sokak bırakmıyorum. 13 yaşında bu işe başladım. 50 yıldır aralıksız olarak mahallemde ramazan davulculuğu yapıyorum. Bu yaptığım işle gurur duyuyorum. Benden başka ramazan davulu çalacak kimse yok. Bu geleneğin son temsilcisiyim. Gücüm yettiğince sahurlardan önce davul çalmak istiyorum" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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