  • BIST 1.375
  • Altın 463,252
  • Dolar 8,1117
  • Euro 9,7786
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

Denizlispor, Ali Tandoğan yönetiminde ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala takımın başına Ali Tandoğan'ı getiren Yukatel Denizlispor, 36. hafta mücadelesinde yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Denizlispor, Ali Tandoğan yönetiminde ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Eryaman Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Ligde galip gelemediği 6 karşılaşmada sadece 2 puan alabilen Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıktan sonra Ali Tandoğan'la anlaştı.

Tandoğan'la ilk maçına çıkacak yeşil-siyahlı ekip, bitime 7 hafta kala 26 puanla son sırada bulunuyor. Denizli temsilcisi düşme hattının üzerindeki Hes Kablo Kayserispor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.

İç sahada son 4 maçını kayıpsız geçen MKE Ankaragücü, 37 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 41 müsabakada 6 galibiyet, 17 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Bu maçlarda 40 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 58 gol gördü. Ligin ilk devresinde MKE Ankaragücü rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı20 Nisan 2021 Salı 09:12
  • Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki20 Nisan 2021 Salı 09:11
  • UEFA İcra Kurulu Üyesi Möller: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA turnuvalarından atılacak20 Nisan 2021 Salı 09:11
  • Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi’nin kurucularının kaderi belli oluyor19 Nisan 2021 Pazartesi 23:02
  • Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı19 Nisan 2021 Pazartesi 22:08
  • Galatasaray'da Falcao özel program dahilinde çalıştı19 Nisan 2021 Pazartesi 20:01
  • Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır19 Nisan 2021 Pazartesi 18:02
  • Beşiktaş kafilesine Sivas'ta coşkulu karşılama19 Nisan 2021 Pazartesi 17:05
  • TFF'den Avrupa Süper Ligi projesine tepki: Bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz19 Nisan 2021 Pazartesi 16:35
  • UEFA Başkanı Ceferin: 'Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan 12 kulüple ilgili sert yaptırımlar olacak19 Nisan 2021 Pazartesi 16:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti