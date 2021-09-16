  • BIST 1.425,900
  • Altın 484,06
  • Dolar 8,4530
  • Euro 9,9400
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 13 °C
»

Denizlispor gücünü gösterdi

TFF 1'inci Lig'de sezona büyük bir bilinmezlik içinde, kadrosu dağılmış olarak başladıktan sonra çıktığı ilk 3 maçını kaybeden Denizlispor, ligin ilk haftasının ardından transfer yasağını kaldırıp yaptığı takviyelerle kısa sürede kendine geldi.
Denizlispor gücünü gösterdi

Sezonun ilk maçının ardından yasağı açıp 2 hafta içinde 19 iddialı takviye yapan Horoz, milli ara sonrası sahalara bambaşka bir şekilde döndü. İlk 3 maçta gol bile atamadan mağlup olan Denizlispor, yeni transferleri form tuttuktan sonra çıktığı son 2 maçta ligin güçlü ekibi Eyüpspor'u deplasmanda, Adanaspor'u da evinde 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Denizlispor'un yeni yeni forma giymeye başlayan Ömer Şişmanoğlu, Aissati, Gökhan Süzen, Darri, Djedje, Muğdat gibi yıldızları, oynadıkları ilk maçlardan tam puan aldı. Ligde 6 puana ulaşan yeşil siyahlı ekip, sezon başında küme düşmenin en büyük adaylarından biriyken bir anda yarışta iddialı takımlar arasına adını yazdırdı.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU DAMGASI

Denizlispor'un kariyerinde daha önce Beşiktaş dahil birçok Süper Lig kulübünde giyen yeni golcüsü Ömer Şişmanoğlu, forma giydiği ilk 2 maçtan kalitesini kanıtladı. Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan 32 yaşındaki santrfor, Denizlispor formasını ilk kez geçen hafta sonu Eyüpspor deplasmanında sırtına geçirip takımının bu sezonki ilk golünü attı. Horoz, maçı Ömer ve Muğdat'ın golleriyle kazanırken, tecrübeli futbolcu Adanaspor'u da boş geçmedi. İlk yarıda attığı 2 golle rakibin fişini çeken Ömer, 2 maçta 3 gole ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altay taraftarlarından 60 Saatte 23 milyon lira16 Eylül 2021 Perşembe 11:20
  • Gözler yarın İzmir derbisinde olacak16 Eylül 2021 Perşembe 10:06
  • Kartal iyi başlamadı16 Eylül 2021 Perşembe 09:46
  • Süper Lig'de haftanın programı16 Eylül 2021 Perşembe 09:37
  • TransAnatolia heyecanı Sivas'ta yaşandı15 Eylül 2021 Çarşamba 18:36
  • Fenerbahçe, Almanya'ya geldi15 Eylül 2021 Çarşamba 16:57
  • Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kurası çekildi15 Eylül 2021 Çarşamba 16:47
  • Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı15 Eylül 2021 Çarşamba 14:55
  • UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev15 Eylül 2021 Çarşamba 14:49
  • Muğlalı okçudan Türkiye rekoru15 Eylül 2021 Çarşamba 14:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti