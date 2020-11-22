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Denizlispor kötü gidişi durduramıyor

Süper Lig'in 9. haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, kötü gidişata "dur" diyemiyor.
Denizlispor kötü gidişi durduramıyor

Süper Lig'in 9. haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, kötü gidişata "dur" diyemiyor.

Lige 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Denizlispor, ardından çıktığı maçlarda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında rakibini 2-1 yenerek umutlanan yeşil-siyahlı takım, daha sonra çıktığı Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında rakiplerine yenildi.

Sahasındaki son galibiyeti geçen sezonun 32'inci haftasında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Denizlispor, bu sezon evinde oynadığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Denizlispor ligin 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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