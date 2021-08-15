Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2

TFF 1'inci Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Denizlispor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk etti. Konuk ekip Bandırmaspor, ilk yarıda 28’inci dakikada Burak, 39’uncu dakikada Levent’in kaydettiği gollerle, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bandırmaspor elde ettiği galibiyetle sezona 3 puanla girerken, Denizlispor ise kötü bir başlangıç yaptı. Altyapı oyuncularının ağırlıkla olduğu bir kadroyla sahaya çıkan Denizlispor’da takımın başında kulüp antrenörü Veli Acar yer aldı. Yeşil-siyahlı kulübün yeni Başkanı Mehmet Uz, göreve geldikten sonraki ilk karşılaşmasında mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Sezgin Çınar (xx)

DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx), Emre (xx), Oğuz (xx), Kadir (x) (Dk. 46 Murathan x), Görkem (xx), Muhammet (xx), Furkan (x), Eren (x) (Dk. 46 Ferhat x), Özer (x) (Dk. 83 Emirhan x), Mehmet Ali (xx) (Dk. 76 Alihan x), Tusha (xx) (Dk. 87 Asım x)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan (xx), Okan (xx), Allyson (xx), Lokman (xx), Caner (xx) (Dk. 89 Süleyman x), Remi (xx), Landel (xx) (Dk. 80 Manaj x), Doğan Can (xx) (Dk. 69 Selçuk x), Levent (xxx) (Dk. 89 Hakan x), Burak (xxx) (Dk. 80 Akabueze x), Keny (xx)

GOLLER: Dk. 28 Burak, Dk. 39 Levent (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Görkem (Denizlispor), Doğan Can, Caner (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

5’inci dakikada gelişen Royal Hastanesi Bandırmaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Keny, yerden sert vurdu. Kaleci Abdulkadir’in uzanarak çeldiği topu savunma kornere yolladı.

8’inci dakikada Denizlispor’un geliştirdiği atakta, Görkem sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Tusha’nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

13’üncü dakikada Remi’nin pasında topla buluşan Caner, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Üst direğe çarpan top, auta gitti.

19’uncu dakikada Okan’ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Keny kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Abdülkadir’de kaldı.

28’inci dakikada Okan’ın sağ çizgiye inip yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafayı vuran Burak, topu filelere yolladı: 0-1.

39’uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Keny yerden ortaladı. Levent’in yaptığı vuruş ağlara gitti.

İlk yarı Bandırmaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

63’üncü dakikada Burak, sol kanattan etkili ortaladı. Ceza sahasında Lokman’ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

90’ıncı dakikada Azabueke’nin yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut, az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.