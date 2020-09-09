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Denizlispor Süper Lig'de 21. sezonuna çıkacak

Süper Lig'de 688 karşılaşmaya çıkan Ege temsilcisi, bu maçlarda 211 galibiyet aldı.
Denizlispor Süper Lig'de 21. sezonuna çıkacak

Süper Lig'e 9 sezon aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonuyla ligde 21. kez yer alacak.

Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te mücadele ettikten sonra 3 kez ligden düşen Denizlispor, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselmesine rağmen o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elenmişti.

Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte bu sezon takımın başında Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yer alacak.

Süper Lig'de 688 karşılaşmaya çıktı
Ligde daha önce 20 sezonda 688 karşılaşmaya çıkan yeşil-siyahlı ekip, 211 galibiyet, 182 beraberlik ve 295 mağlubiyet aldı.

Bu müsabakalarda 837 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 980 gol gördü.

Bu sezon mücadele edeceği takımlardan 18'iyle daha önce ligde karşılaşan Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor'la ilk kez Süper Lig'de rakip olacak.

En fazla forma giyen Roman Kratochvil
Süper Lig geçmişinde 286 farklı ismin mücadele ettiği Yukatel Denizlispor'da 198 maça çıkan Roman Kratochvil en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Slovak oyuncuyu 171 müsabakayla Serhat Gülpınar, 163 karşılaşmayla Kenan Atay, 162 maçla Zafer Dinçer ve 161 müsabakayla Zafer Derici izliyor.

En golcü isim Zafer Dinçer
Süper Lig'de 1983-1984 sezonundan itibaren 5 sezon forma giyen Zafer Dinçer attığı 39 golle takımın en golcü ismi. Zafer Dinçer'in ardından en fazla gol atanlar 36 golle Hüseyin Şengül, 33 golle Roman Kratochvil, 32 gole ulaşan Veysel Cihan, 31 gollü Ersen Martin ve 30 gole imza atan Yusuf Şimşek.

Alanyaspor ile Kasımpaşa'ya karşı galibiyeti yok
Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ile 6, Alanyaspor ile 2 maça çıkan Ege temsilcisinin bu takımlara karşı galibiyeti bulunmuyor.

İlk hafta konuk olacağı Ege Bölgesi'nin diğer temsilcisi Göztepe'ye karşı 8 maçta hiç yenilmeyen yeşil-siyahlı ekip, 6 müsabakada 4 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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