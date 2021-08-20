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Denizlispor'da 3 imza birden

TFF 1'inci Lig'de aylardır kulübün önünü tıkayan transfer yasağını hafta başında kaldıran Denizlispor, üç futbolcuyu resmen renklerine bağladı.
Denizlispor'da 3 imza birden

Yasağı açtıktan sonra ilk olarak Tuzlaspor'dan orta saha Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar anlaşmaya vardığı eski kalecisi Adam Stackhowiak, Ogenyi Onazi ve Okan Derici ile sözleşme imzaladı. Son olarak Altay forması giyip 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki Stackhowiak, yeşil-siyahlı ekip ile 2+1 yıllık mukavaleye imza attı. Polonyalı file bekçisi, 2018-2019 sezonunda Denizlispor’un kalesini korumuş, şampiyon olan yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig’e yükselmesinden önemli rol oynamıştı. 

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Stackhowiak, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda yine birinci kaleci konumundayken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor ile yollarını ayırmıştı. Transferde eski futbolcularına yönelen yeşil-siyahlıların Stackhowiak gibi yuvaya döndürdüğü Onazi ise 2019-2020'nin ikinci yarısında Trabzonspor'dan Denizlispor'a geldi. Süper Lig döneminde Ege ekibinde 9 maça çıkan Nijeryalı orta saha 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki Okan Derici'yle de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Merkez orta saha, orta saha sol ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Okan, geçen sezon 24 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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