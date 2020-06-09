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Denizlispor'dan Sneijder atağı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Denizlispor'dan Sneijder atağı

Wesley Sneijder'in iyi bir futbol birikimi ve deneyimi olduğunu dile getiren Bülent Uygun, "Sneijder futbolculuk döneminde İtalya'da Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İspanya'da Real Madrid'de birçok yıldız isimle oynadı. Galatasaray'da da çok önemli başarılar elde etti. Türkiye'de  Galatasaray ile çok sayıda kupa kaldırma başarısı gösterdi" dedi.

Süper Lig'de koronavirüs salgını arasının ardından 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Uzun bir aradan sonra lige döneceğiz. Sezonun kalan kısmı için iddialıyız. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Özverili ve karakterli futbolcu grubuna sahibim. Kalan 8 maçta alabildiğimiz en iyi sonuçları alıp Süper Lig'i başarılı bir konumda bitireceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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