  • BIST 1.382,000
  • Altın 498,17
  • Dolar 8,8200
  • Euro 10,3250
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Denizlispor'un hedefi milli maç arası

TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, geçen hafta Altınordu karşısında aldıkları mağlubiyeti Yılport Samsunspor maçında telafi etmek istediklerini belirterek, "İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum dedi.
Denizlispor'un hedefi milli maç arası

Milli maç arasından sonra takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" dedi. Takımın özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren İrdem, "Samsunspor maçından güzel bir sonuç almak istiyoruz. Hedefimiz 3 puan. Takımımız tam oturmadı. Hala eksiklerimiz var. Belirli bir tempo düzeyini henüz yakalayamadık. Milli maç arasından sonra takım kapasitesi, kondisyon seviyesi yüzde 70 düzeyine gelecek. Geç kurulan bir takım olduğumuz için sezon başı kamp yapamadık. Bir haftada 3 maça çıktık. Altınordu mağlubiyetini Samsunspor'a karşı telafi etmek istiyoruz" diye konuştu. 

Yönetim olarak ligin başlamasından kısa bir süre önce göreve geldiklerini hatırlatan Necip İrdem, "Ligin ilk maçını oynadıktan sonra transfer yasağını kaldırdık. 10 gün içerisinde 19 transfer yaptık. Kolay bir süreç değildi. Başkanımız Mehmet Uz ve yönetimimizin yaptığı büyük bir fedakarlık var. Transferlerimizin çoğu lig başladıktan sonra takıma katıldı. İlk iki maçta altyapı oyuncularımızla sahaya çıktık. İlk 6 haftada 6 puan topladık. Göreve geldiğimizde ilk 5-6 hafta puan beklentisi içine girmemiştik. Biraz özveri, biraz da şansla 6 puana ulaştık. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Milli maç arasından sonra takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" ifadelerini kullandı. 

240920211157356352605.jpg
MUSTAFA ÇEÇENOĞLU: "BU LİGDE YENEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR RAKİP YOK"

Denizlispor'un yeni transferlerinden Mustafa Çeçenoğlu ise geçen hafta Altınordu'ya karşı beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Samsunspor maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, "Herkes bu maçın bilincinde. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samsunspor iyi ve güçlü bir takım. Yukarı sıralara oynamak için kurulan bir takım. Bu ligde bence gününde olan takım kazanıyor. Maça iyi başlayıp istediklerimizi yaparsak onlara karşı üstünlük kurabileceğimizi düşüyorum. Bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir rakip yok. İstediklerimizi yapabilirsek maçı kazanabiliriz" şeklinde konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta Montero, Altay maçı kadrosundan çıkarıldı24 Eylül 2021 Cuma 10:47
  • Beşiktaş'ta Montero da maç kadrosundan çıkartıldı24 Eylül 2021 Cuma 10:35
  • Haftanın galibi Fenerbahçe24 Eylül 2021 Cuma 10:27
  • Alanya seriye bağladı24 Eylül 2021 Cuma 10:24
  • Klasik yayda üç milli sporcu çeyrek finale yükseldi24 Eylül 2021 Cuma 10:19
  • Futbolda haftanın programı24 Eylül 2021 Cuma 10:18
  • Basketbol Süper Ligi 56 yaşına giriyor24 Eylül 2021 Cuma 09:22
  • Beşiktaş Rosier'i KAP'a bildirdi23 Eylül 2021 Perşembe 15:55
  • Beşiktaş 9 eksikle Altay deplasmanına gidiyor23 Eylül 2021 Perşembe 13:48
  • Göztepe, Süper Lig'deki son 14 maçta kalesini gole kapatamadı23 Eylül 2021 Perşembe 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti