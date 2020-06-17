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Denklanşörler Gölbaşı’nın güzelliğini yansıtacak

Gölbaşı Belediyesi, Ankara Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir araya gelerek kısa film ve foto safari yarışması için protokole imza attı.
Denklanşörler Gölbaşı’nın güzelliğini yansıtacak

Türkiye genelinden başvuruların https://www.ankaragolbasi.bel.tr/kisa-film-yarismasi ve https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fotograf-yarismasi internet sitelerinden alınacağı yarışma hakkında detayları paylaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Ankara’mızın nadide doğal güzelliklere sahip ilçelerinden olan Gölbaşı’mızın değerlerini, zengin kültürünü ve doğasını tüm Türkiye’ye sunmak amacıyla yola çıktık. Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ölümsüzleştireceği doğal güzellikler tarihimiz için de çok güzel bir arşiv olacak “dedi.

Film tadında Gölbaşı

Antik Çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Gölbaşı, özel kuş türlerinin uğrak noktası olan Mogan ve Eymir Gölü gibi doğal güzelliklere, Sevgi Çiçeği gibi yalnızca Gölbaşı’nda yetişen bitkiler içeren bir biyolojik çeşitliliğe sahip” ifadelerini kullanan Ramazan Şimşek, Gölbaşı güzelliklerinin kısa film tadında yansıtılmasının Gölbaşı güzelliklerini yansıtmadaki önemine vurgu yaparak “Bütün bu güzelliklerin ekranlara yansıması en büyük temennimiz. Sizlerde çekeceğiniz fotoğraflar ve kısa filmler ile internet sitemize başvurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.  

Başvurular yarın başlıyor

Başvuru tarihlerinin 18 Haziran-18 Ağustos olduğu ödüllü yarışmada kısa filmlerin ve fotoğrafların yarışma tarihleri arasında çekilmesi gerekiyor. Yarışmaya kısa film dalında başvuruların 30 dakikadan uzun olmayan, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türünde filmler başvurabiliyor. Fotoğraf dalında yarışacaklar için ise en fazla 5 fotoğraf ile katılabiliyor. 

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