Dennis Man'ın menajeri açıkladı: Galatasaray gelecek mi?

İsmi Galatasaray ile anılan Dennis Man'ın menajeri Ioan Becali, oyuncusunun Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya yükselmek istediğini söyledi.

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Rumen futbolcu Dennis Man için menajeri Ioan Becali'den transfer açıklaması geldi.

Rumen basınına konuşan Becali, Galatasaray hakkındaki transfer söylentilerini yalanlarken Dennis Man'ın Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya yükselmek istediğini söyledi.

Dennis Man, Ocak ayında Steaue Bükreş'ten Parma'ya 13 milyon euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon Serie B'de 9 maça çıkan Dennis Man, takımına 2 gollük skor katkısında bulundu.

Fatih Terim: Ocakta ne olur bilmiyorum

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasım ayının başında yaptığı açıklamada Dennis Man'ı istediklerini ancak Parma'nın vermek istemediğini belirtirken "Ocak'ta ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de öyle bir istekte bulunduk ama Parma 'Hayır' dedi. Dennis Man için o kadar da ısrarlı değildim tabii"